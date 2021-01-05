Meral Akşener'e hakaret ettiği iddia edilen kişi serbest bırakıldı

Sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia edilen bir kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı.

(İHA)
05 Ocak 2021 Salı, 14:08
Meral Akşener'e hakaret ettiği iddia edilen kişi serbest bırakıldı
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Samsun’da sosyal medya üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir videosunun altına Meral Akşener'e yönelik hakaret içeren sözler yazdığı iddia edilen 65 yaşındaki N.Y.'yi gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.Y., hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Nöbetçi savcıya ifade veren şahıs, serbest bırakıldı.


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