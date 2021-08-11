Meral Akşener'e Sivas'taki provokasyonun ardından Aytun Çıray, 'büyük oyunu' açıkladı
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sivas'ta gerçekleşen saldırının ardından Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sivas'ta yapılan protesto girişiminin ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Çıray yaşananları seçimi kaybetmeye yakın partinin hezeyanları olarak değerlendirdi
"HDP'Yİ ŞEYTANLAŞTIRMA TAKTİĞİYDİ"
Bu durumun provokasyonlar zincirinin bir halkası olduğunu belirten Çıray, bu yaşananların Türk milletine oynanan büyük bir oyunun parçası olduğunu söyledi. Yaşananların, Kürt seçmenlerin üzerine psikolojik baskı yaratmayı amaçladığını belirten Çıray, oyun hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Oyun şu şekilde; önce 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar. Bu, HDP'yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP'yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: 'HDP eşittir CHP'. CHP, Millet İttifakı'nın üyesi olduğuna göre, 'CHP eşittir İYİ Parti' dediler daha sonra. Dolayısıyla tüm muhalefet partilerini PKK ile işbirliğinde gösterdiler"
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