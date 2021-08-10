Akşener'e Sivas'ta saldırı girişimi

10 Ağustos 2021 Salı, 20:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Sivas’ta esnaf ziyareti sırasında sözlü saldırı düzenlendi.

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Akşener'e istifa çağrısında bulunuldu. Akşener ise “Sen istiyorsan istifa ederim” şeklinde yanıt verdi. Ardından bölgede bulunan kalabalık tarafından Akşener'e "Sen FETÖ'cüsün" denildi.

Akşener'e sözlü saldırının ardından polis kalabalığa müdahale etti.

ERDOĞAN "DAHA NELER GÖRECEKSİN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'in Rize ziyaretinde sözlü saldırıya uğramasının ardından "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" demişti.