Mercedes’in kıdemli mühendisi Ben Hodgkinson Red Bull'la anlaştı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:22

Guardian’da yer alan haberde, 20 yıldır Mercedes ile çalışan Ben Hodgkinson’ın Red Bull’un yeni kurduğu Powertrain Departmanı’nın başına getirildiği belirtildi. Hodgkinson’ın Red Bull’un yeni motor projelerinden sorumlu olacağı ifade edildi.

RED BULL KENDİ MOTORUNU ÜRETMEK İSTİYOR

Mercedes’in bu sezonki en güçlü rakibi Red Bull, sezon sonu itibariyle Honda motorunu kullanmayı bırakacak. Honda’nın bu yıl Formula 1’den çekilmesine rağmen Red Bull, motorların mülkiyet haklarını satın aldığı için kendi motorlarını üretme şansı elde edecek. 2025’e kadar Honda’nın motor projelerini kullanacak Red Bull, 2025 sonrasında Ben Hodgkinson’ın liderliğinde kendi motor departmanını kurmuş olacak.

“BÜYÜK BİR ONUR”

Ben Hodgkinson yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Red Bull Powertrains Departmanı’na katıldığım için çok heyecanlıyım. 20 yıl sonra ayrılma kararı vermek kolay olmadı ancak böylesine geniş kapsamlı ve önemli bir projeyi üstlenme fırsatı elde etmek büyük bir onur. Red Bull Formula 1’de ciddi bir oyuncu ve hibrit çağındaki en önemli takımlardan biri. Bu yüzden şirketin bu yeni aşamada neler başarabileceğini görmeyi dört gözle bekliyorum.”