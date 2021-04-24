Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş futbolu değerlendirdi

24 Nisan 2021 Cumartesi, 08:52

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beIN Sports'ta yayınlanan Be UNITED programının konuğu oldu. Güneş açıklamalarına Avrupa Süper Ligi'ni değerlendirerek başladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Futbol bulunduğumuz hayatın bir parçası, bir oyun ama hayatımızın merkezinde. Endüstrileşmesi normal ama normal olmayan bunu yönetme biçimi. Para bir araçtır, önemli olan değerdir. Değer bulduğun zaman parayı kazanabilirsiniz. Parayla değeri alamazsınız" dedi.

AVRUPA SÜPER LİGİ MESELESİ

Güneş şöyle devam etti: "Real Madrid Başkanı hala iddia ediyor. 'Borcumuz var, büyük parayı biz alacağız' diyor. Taraftar forma almazsa, ruhunu vermezse zaten sen yoksun. Bir şirkette işçisini sömüren bir patronun varlığını sürdürmesi mümkün değil. İşçiye de, patrona da ihtiyaç var.

Büyük kulüpler 'Borcumuz var' diyorlar... Niye borç yaptın? Hesap vermek yok. Futbolun sahibi patronlar değil, taraftardır. Çünkü futbolun müşterisi taraftardır. UEFA'nın yanlışları var, katılıyorum ama yok sayarak olmaz. Bir düşman yaratıp bir hayat çizerseniz, yalnız kalırsınız."

'HİÇBİR OYUNCU 200-300 MİLYON AVRO ETMEZ'

Dünya futboluyla ilgili eleştirilerini sürdüren Güneş, "Bir oyuncu 200-300 milyon etmez, burada bir çarpıklık var. Güçlü ve zengin, güç ve para kazanıyor. Fakat oyuncular ayaklanırsa bu iş bitti. Futbolu korumalıyız. Para amaç oldu önceden araçtı. Parayı kullanmayı bilmeyenler aynı devam ediyorlar" dedi.

Ardından yurt içinde kendilerine yönelik eleştirilere geçen Şenol Güneş, "Zaman zaman duyuyorum. 'Fatih hoca, Mustafa hoca, Şenol hoca dinozor, fosil, bir şey yapamaz' diye duyuyorum. Ne yapamaz ya? Ben hala düşünüyorum ne yapabilirim diye. Benim bu heyecanımdan sana bir zarar gelmez. 'Bunlar giderse her şey daha iyi olur' demeyin" ifadelerini kullandı.

Duayen çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllar geçti böyle.. Yanlış kararlar verdim, yanlış insanlara güvendim. Yok kaç para aldı, yok ne kazanıyor. Yahu kazanmasın kimse, tamam almasın para. Bir para bana gerekli mi, hakkım mı diye sormak lazım. Önümüze düşen her parayı almalı mıyız? Benim başladığım dönemde futbol ahlaksızların, serserilerin oynadığı bir oyun diye bakılıyordu. Ben futbolcu olmak için yola çıkmadım, sokakta oyuncak olmadığı için oynadım."

'BEN TRABZONSPORLUYUM'

Süper Lig'de son haftalarda yapılan spekülasyonlar değinen Şenol Güneş şunları söyledi: "Rıza Hoca çok güzel bir şey söyledi, 'Kazansam da üzülüyorum, kaybetsem de...' dedi. Rıza hoca Beşiktaşlıdır, gayet normal, ben de Trabzonsporluyum. Bizim öğrendiğimiz, ahlak değerleriyle iş yapmak. 'O golü yedi, böyle yedi', şu ara başladı, varsa bir iddia, doğruysa, emin ol söyle, birlikte peşinden gidelim."

'MOURİNHO TAZMİNAT ALINCA İYİ, BİZE GELİNCE KÖTÜ'

Programda Şenol Güneş'in geçmişte çok tartışılan tazminat konusu da konuşuldu. Tecrübeli teknik adam, "Ben Milli Takım'a gelmeden 2 katını kazanıyordum ama bana bunu Türkiye verdi. Mourinho güçlüyse, herkes onu almak istiyor. Mourinho tazminat alıyor, saygı gösteriyorsun. Biz çalıştığımızın karşılığını almak isteyince bizi dışlıyorsun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a ilk geldiğinde kendisine 'Ümraniye'den Şenol hoca sorumlu' dediklerini anlatan Güneş, "Ben Tesis müdürü değilim ki' dedim. Başkan da ben de dahil buranın kuralları olsun, kuralları koyalım, biz de uyalım dedim" açıklamasını yaptı.

'DÜNYA KUPASI'NDA 3. OLDUK, DÜNYA FUTBOLUNDA 3. OLAMADIK'

Güneş EURO 2020 finalleri hakkında "Avrupa Şampiyonası'nda oyun benim için çok önemli, asıl hedef gruptan çıkmak. Benim her günüm iyi geçmedi, kötü geçen günlerden dersler çıkardık. Dünya Kupası'nda 3. olduk, dünya futbol ülkesi olarak 3. olmadık. Bugün o günden daha iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

Güneş yabancı kuralını "Hep yabancı konusu konuşuluyor. Şu anda serbest zaten, 16 oyuncu serbest demektir. Elinizdeki oyuncuyu nasıl oynatacaksınız peki? Galatasaray Kulübü'nde Falcao'nun, Muhammed'in olduğu yerde bugün Kerem ile Halil var, bunlar mecburiyetten oynarlar. Cenk, Mario Gomez’le büyüdü. Sezon başı oynamıyordu, 'Türkiye'nin en iyi santrforu Cenk.' dedim. Gomez henüz hazır değildi, çok iyi çalıştı ve karşılığını da aldı" sözleriyle değerlendirdi.

'BEŞİKTAŞ'IN 4. OLAN KADROSU EN SORUNLU KADROYDU'

Şenol Güneş, Beşiktaş günlerine ise şu cümleleriyle değindi: "Negredo ile Lens alındığında ben Burak ile Volkan Şen dedim. Elimde Quaresma ve Babel var, Lens'i alırsam nereye koyacağım? Büyük para verdin, Negredo alındıysa ben oynatacağım. Güven bekliyor, Cenk bekliyor, Vagner var. Paraları verebiliyor musunuz? Pepe niye gitti? Ligde 4. olan kadro en iyi değil en sorunlu kadroydu. Gomez transferi doğru, Negredo transferi yanlıştı. İkisini de aynı başkan yaptı.

Maaşların ödenmediğini bilerek bana bir şey derseniz, yanlış yaparsınız. Başlarken hiçbir şey bilmediğini söyleyen ve size güvenen bir başkan çıkıyor diyor ki 'Hocam sen ne dersen yaparız.' Bir süre sonra 'Beraber yapalım hocam.' diyor, her şey rayına oturduktan sonra 'Sen bunu yapma, bunu böyle yap.' demeye başlıyor. Beşiktaş'tan ayrılmayabilirdim ama o konuşulanlardan sonra durmanın hem bana, hem kulübe zarar verebileceğini düşündüm."

'SERGEN'E FUTBOLCUYKEN KENDİSİ GİBİ HOCA LAZIMDI'

Şenol Güneş'in yeni nesil teknik adamlarla ilgili yorumu şöyle oldu: "Sergen’in oyunculuğa göre iş yeteneğini daha iyi buluyorum. O günkü Sergen'in başında bugünkü Sergen hoca olması lazımdı. Emre hep böyleydi, kendini hazırladı. Burak da öyle hazırlıyor. Selçuk da öyle. Dik duruşları olsun. İnandıkları yolda gitsinler."

HAKEM VE VAR HATALARI!

Güneş programda, "Eskiden hakem hata yaptı diyorduk, şimdi kasıt arıyoruz. VAR kalksın demem, biz ona uyum sağlayacağız. Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 maç yaptık, VAR yoktu, hakem gündeme gelmedi. Hakem maçı yönetmeli, sıkışırsa oraya başvurmalı. İyi niyet gerekiyor, düzeni karşı tarafı yok etmek üzerine kurarsak hiçbir şeyi çözemeyiz" ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

A Milli Takım Teknik Direktörü Galatasaray'ın Göztepe maçında 3 gol atan genç yıldızına ise ayrı bir parantez açarak, "Kerem Aktürkoğlu kenarda beklemesine rağmen Mustafa Cengiz, 'Hocam takıma al.' diyordu. Onu kırmamış olacağım ama şu an bilmiyorum kesin mi. Çok çabuk, teknik, rakibi rahatsız eden bir oyuncu. Ne zaman olur, bilmiyorum" diye konuştu.



