Merih Demiral ile 3 takım ilgileniyor
Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için Tottenham, Atalanta ve Everton’ın teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Tuttosport’ta yer alan haberde, yeni sezon hazırlarını sürdüren Juventus’ta transfer çalışmalarının devam ettiği ve bütçenin küçülmesi için bazı oyuncularla yolların ayrılabileceği belirtildi.
2019 yılında Sassuolo’dan Juventus’a transfer olan Merih Demiral’ın bu yaz takımdan ayrılabileceği iddia edilirken Juventus yönetiminin Merih için 35 milyon Avro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.
3 TAKIM İLGİLENİYOR
Haberde, Merih Demiral ile Premier Lig takımlarından Tottenham ve Everton’a ek olarak Serie A ekibi Atalanta’nın da devrede olduğu kaydedildi.
Milli oyuncu için son kararı ise takımın yeni teknik direktörü Maximiliano Allegri’nin vereceği belirtildi.
Merih Demiral geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 24 maça çıkmıştı.
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