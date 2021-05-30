Merih Demiral: ”Ronaldo Türkçe öğrenmek istiyor”

30 Mayıs 2021 Pazar, 15:13

Juventus’ta forma giyen genç yıldız Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takım ve kariyeri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

23 yaşındaki genç futbolcunun açıklamaları şöyle:

“AVRUPA ŞAMPİYONASI’NIN ERTELENMESİ BİZİM İÇİN İYİ OLDU”

"Elemeler bizim için çok güzel geçti ama pandemiden önce sakatlıklar yaşamıştık. Turnuvanın ertelenmesi bizim için iyi oldu. Kendimi daha hazır hissediyorum. Hepimiz bu anı bekliyoruz.”

“TAKIMDA ÇOK İYİ DAYANIŞMA VAR”

"Üstümüzde baskı var ama hepimiz baskıyı seviyoruz. Baskı hepimizin daha iyi oynamasını sağlıyor. Her mevkide çok iyi futbolcularımız var. Herkes birbiriyle tatlı bir rekabet içinde. Takımda çok iyi bir dayanışma var. Herkes birbiri için oynuyor."

“MİLLİ TAKIM’DA OLMAK GURUR VERİCİ”

"Herkes milli takımda olmak istiyor. Bu, çok büyük bir gurur. Takımda çok güzel bir ortam var. İlk hedefimiz ilk maçımızı kazanmak. İnsanların beklentisi bizden çok büyük ama biz ilk olarak İtalya maçına odaklandık."

“İTALYA MAÇINDA TAKIM ARKADAŞLARIMA KARŞI OYNAYACAĞIM”

"İtalya maçının benim için anlamı çok büyük. Elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarıma karşı oynayacağım. Bonucci'yle, Chilellini ile hep şakalaşıyorduk."

“CHIELLINI BANA BURAK VE HAKAN’I SORUYOR”

"Avrupa'da, Türklerin başarısı konuşuluyor artık. Biz buralarda ne kadar oynarsak gençlerin önünü o kadar açıyoruz. Chiellini ile hep konuşuyoruz. Burak Yılmaz'ı ve Hakan Çalhanoğlu'nu soruyor."

“EURO 2020’YE ÇOK İYİ HAZIRLANIYORUZ”

"Şenol Hoca ile İtalya hakkında konuştuk ama tabii ki en iyisini hocamız biliyor. Analizlerimizi yapıyoruz. Gün geçtikçe onları öğreniyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz."

“BUFFON, ŞENOL HOCA'YA İMZALI FORMA GÖNDERDİ”

"Buffon çok mütevazı bir insan. Şenol hocaya da imzalı formasını gönderdi. Bizim milli takımı yakından takip ediyor."

“18 YAŞINDA PORTEKİZ’E GİTMEK ÇOK ZORDU”

"Çok emek verdim, çok fedakârlık yaptım. Portekiz 3. Ligi bana çok büyük artılar kattı. 18 yaşında bu kararı almak çok zordu. Bugün burada olduğum için çok gururluyum."

“HEDEFİM, GENÇLERE ÖRNEK OLMAK”

"Sosyal medyadaki paylaşımları görünce çok mutlu oluyorum. İnsanların beni oraya konumlandırması gurur verici. Eskiden çocuklar hep forvet olmak isterdi, şimdi savunma oyuncusu olmak isteyenler de var. Arkadan gelen gençlere örnek olmak benim nihai hedefim. Onlara örnek olabilmek benim için çok önemli.

“İZLANDA MAÇI BENİM İÇİN UNUTULMAZDI”

"Biz küçükken herkes forvet olmaya özenirdi. Benim için topu çizgiden çıkarmak, defans yapmak çok daha keyifliydi. Allah'a şükür şimdi milli takımda yapıyorum. İzlanda maçında çizgiden çıkardığım top, benim için unutulmaz bir andı."

“İTALYA’DA ANTRENMANLARA ÇIKMAK BİLE BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

"İtalya'da oynamak bana çok şey katıyor. Buffon'un, Chiellini'nin öğrenme açlığını görmek beni çok motive ediyor. Maça çıkmasam bile antrenmanda Ronaldo'nun, Dybala'nın gelip bana bir şeyler söylemesi benim için çok değerli."

“ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI BİR TÜRK’ÜN ELİNDE YÜKSELECEK İNANIYORUM”

"Şampiyonlar Ligi benim için çok önemli. O müziği hissetmek çok değerli. Bir gün o kupanın bir Türk'ün elinde yükseleceğine inanıyorum."

“RONALDO TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYOR”

"Juventus'ta şakalaşmalar çok oluyor. Türkçe kelimeler öğretiyorum. Ronaldo, Türkçe öğrenmek istiyor. Kulübe girdiğimde herkes bana 'Günaydın' diyor."

“KOCAELİSPOR UMARIM HAKETTİĞİ YERE GELİR”

"Kocaelispor'un bende yeri çok ayrı. 1. Lig'e çıkmaları beni çok mutlu etti. Umarım hak ettikleri yerlere gelirler."



