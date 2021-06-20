A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, Türk halkından özür diledi

20 Haziran 2021 Pazar, 21:10

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncsu Merih Demiral, İsviçre maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki oyuncu, “Herkesten özür diliyorum. Beklenti çok olunca üzüntü de çok oluyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İnşallah önümüzdeki turnuvaya katılarak kendimizi göstereceğiz." dedi.

Merih Demiral, "Biz genç bir takımız, inşallah bunu telafi edeceğiz." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

ÇALHANOĞLU: "TECRÜBE EKSİKTİ"

Hakan Çalhanoğlu, "Bu turnuvaya büyük hedeflerle geldik, maalesef olmadı. Hepimiz çok üzgünüz. Bizim de ailemiz var. Bütün sorumluluğu biz kaptanlar olarak alıyoruz. Turnuvanın en genç takımı biziz, tecrübe kazandık diyelim. Önümüzde daha Dünya Kupası var" dedi.

Çalhanoğlu, "Taraftarlarımızı üzdük, biliyoruz ama onlar nasıl üzüldüyse biz de üzüldük. Özür dileriz, yola devam etmemiz lazım. Turnuvanın en genç takımı biziz. 2016'dan kalan sadece 3 futbolcu var. Tecrübe eksikliği vardı. Bu sahneye ilk defa çıkanlar oldu, tecrübe kazanmış olduk. Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik." ifadeleriyle sözlerine devam etti.

27 yaşındaki futbolcu, "Bütün ülkelere bakınca en genç biziz. 2016'dan sadece ben, Ozan ve Burak Ağabey vardı. Tecrübemiz eksikti. Çok genciz. İlk defa bu sahnede olan oyuncular var. Tecrübe eksikti." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.