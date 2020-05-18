Merkez Bankası Genel Kurulu sanal ortamda başladı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:07

Merkez Bankası'nın 2019 yılına ilişkin nihai kar dağıtım kararının, esas mukavelede yapılacak değişikliklerinin ve denetleme ve banka kurulu seçimlerinin de yapılacağı TCMB Genel Kurulu başladı. Merkez Bankası ilgili toplantıyı koronavirüs nedeniyle 20 Mart'tan bugüne ertelemişti.

Genel Kurul elektronik ortamda toplanıyor. Genel Kurul gündeminde 2019 kâr dağıtımı ile ilgili tekliflerin görüşülmesi, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyeliklerinin seçimi ve TCMB Esas Mukavelesi'nin bir çok maddesinde değişiklik yapıması huhusları yer alıyor.

Değişiklik yapılacak maddeler arasında TCMB'nin idare merkezinin Ankara'da olması, temel görev ve yetkileri belirleyen madde, Para Politikası Kurulu'na TCMB başkanının atanmasına, yasaklara, başkan yardımcılarına, ücretlere, TL'nin istikrarını korumaya ilişkin Para–kredi konusunda bankanın görev ve yetkilerine, bilgi isteme yetkisine ve kârın dağıtımına ilişkin konuların yer aldığı maddeler bulunuyor. TCMB ne değişiklik yapılacağını açıklamış değil.

TCMB Genel Kurul davetinde 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 7186 sayılı Kanun ile halihazırda yapılmış olan değişiklikler doğrultusunda TCMB Esas Mukavelesi'nin değiştirilmesi yer alıyor. Bugün değişiklik yapılacak maddeer 2, 3, 4, 5, 16, 19, 22/A, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 58 ve 60. maddeler olarak sıralanıyor.

40 MİLYAR TL AVANS

Merkez Bankası bu yılda Hazine'ye 2019 karından yaklaşık 40 milyar TL'lik kısmını avans olarak ocak ayında aktarmıştı. Geçmiş yıllarda ilgili transfer genelde nisan ayında gerçekleşiyordu.

TCMB 35.2 milyar TL kâr payı avans tutarı ve 5.3 milyar TL ihtiyat akçesinden oluşan 40.5 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başladığını 20 Ocak'ta açıklamıştı. Transfer de bir kaç gün sonra tamamlanmıştı. TCMB'nin geçen yıl attığı alışılagelmemiş bir adım da yaklaşık 40 milyar TL tutarında yıllar içinde birikmiş ihtiyat akçesini Hazine'ye aktarması olmuştu. Bunun yanısıra geçen yıl Hazine'ye kurumlar vergisi dahil yaklaşık 50 milyar TL daha transfer etmişti.

Hazine artan bütçe açığını geçen yıl bu ve benzeri tek seferlik ödemeler ile azaltmıştı. Bankacıların TCMB bilançosundan yaptığı hesaplamaya göre TCMB'nin 2019 için kurumlar vergisi, ihtiyat akçesi dahil olmak üzere Hazine'ye bu yıl da 50-55 milyar TL ile geçen yıla paralel aktarım yapması öngörülüyordu. Bu ödemenin 40 milyar TL'si ise zaten Ocak'ta yapılmıştı.