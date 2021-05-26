Merkez Bankası’nda yedi ayda dört isim kararname ile görevden alındı
Merkez Bankası’nda sular durulmuyor. Bankada, aynı zamanda Para Politikası Kurulu üyesi de olan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Yerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nde danışmanlık yapan Prof. Semih Tümen atandı.
Döviz rezervinde 128 milyar dolar civarında erime, kurlardaki oynaklığın sürmesi ve artan enflasyonda kalıcı yüksek seyir nedeniyle siyasiler ve piyasa tarafından eleştirilen Merkez Bankası, yine yönetici değişikliği ile gündemde. Başkan dahil yönetim kademelerinde sık sık değişiklik yapılan Merkez Bankası’nda sular durulmuyor. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Yerine halen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nde danışmanlık yapan Prof. Dr. Semih Tümen atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı kararname ile görevden alınan başkan yardımcısı Oğuzhan Özbaş, daha önce görevden alınan Murat Uysal’ın başkanlığı sırasında 30 Ağustos 2019 tarihinde göreve getirilmişti. Özbaş’la birlikte göreve getirilen diğer isim de Murat Çetinkaya idi. İki isim de beklenenden fazla faiz artırımının çıktığı kurulda yer almıştı. Erdoğan, yüzde 19’a çıkarılan faiz kararına tepki olarak Başkan Naci Ağbal’ı 20 Mart’ta görevden aldı. Yerine ise yine bir eski AKP milletvekili olan Şahap Kavcıoğlu atandı.
Kavcıoğlu yardımcısı Murat Çetinkaya’yı 30 Mart’ta görevden aldı. Özbaş ise dün görevden alınmış oldu. Böylece Uysal döneminde göreve gelen iki isim gitti. 30 Mart’ta görevden alınan Murat Çetinkaya’nın yerine daha önce Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mustafa Duman başkan yardımcısı olarak atanmıştı.
FRİEDMAN GELSE KURTARAMAZ
Özbaş’ın yerine gelen TED Üniversitesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Tümen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. London School of Economics ve Chicago Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 2002’den 2018’e kadar Merkez Bankası’nda çeşitli görevler üstlendi.
İstihdam konusundaki çalışmaları ile bilinen Tümen’in ataması olumlu karşılanarak “Tümen’in Merkez Bankası için bir kazanım olduğu, faizlerin belirlendiği Para Politikası Kurulu’na katkısının kuvvetli olacağı” yorumu yapıldı.
Eski TCMB Başkan Yardımcısı ve Gelecek Partisi Kurucu üyesi İbrahim Turhan’ın yorumu ise şöyle oldu: “Aslında görevden alınan kişinin de göreve gelen kişinin de özgeçmişleri güçlü. Bir kararname ile herhangi bir zamanda yönetimi değiştirilebilen bir merkez bankasının başına isterseniz mezarından çıkarıp Milton Friedman’ı getirin. Bu sabıka kaydıyla hesaplaşmadan güven olur mu?”
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