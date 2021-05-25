Erdoğan tarafından atanan yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen kimdir?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.
Gece yarısı atamalarına bir yenisi daha eklendi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.
Semih Tümen, kısa sürede sosyal medyada en çok aratılanlar listesine girdi.
SEMİH TÜMEN KİMDİR?
1977 yılında Elazığ’da doğan Semih Tümen, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi bölümünden mezun oldu. Tümen, sonrasında 2006'da London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007'de Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans, 2012'de ise Chicago Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını tamamladı.
Tümen, 2002'de TCMB'de uzman yardımcısı olarak göreve ve 2011'e kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başlayan Tümen, 2015-2016'da Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı, 2016-2018'de ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.
Prof. Dr. Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman olarak görev yaptı. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Institute of Labor Economics ve Economic Research Forum’da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tümen, pek çok uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yaptı.
Tümen, evli ve 1 çocuk babasıdır.
SEMİH TÜMEN MAKALELERİ
Makaleleri American Economic Review, Journal of Development Economics, Economics of Education Review, Regional Science and Urban Economics, Review of Income and Wealth, Journal of Population Economics, Journal of Economic Inequality, Economics Letters, International Journal of Manpower, Economics of Transition, World Economy, Journal of Happiness Studies, Journal of Productivity Analysis, Journal of Housing Economics, International Journal of Economic Theory, Industrial Relations, IZA Journal of Labor Policy, Energy Economics, Food Policy, Demographic Research, Social Indicators Research, Singapore Economic Review, Economic Modelling, Labour ve diğer dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır.
2017 yılında Kuznets Ödülü’nü kazanmıştır. Ayrıca 2019 yılında Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi ve UNHCR tarafından ortaklaşa düzenlenen Big Data for Refugees (D4R) yarışmasında "Eğitim" alanında birincilik ödülü ile 2019 ERF Yıllık Konferansı'nda "En İyi Makale" ödülünü almıştır.
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