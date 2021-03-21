Merkez Bankası'ndan enflasyon ve para politikası değerlendirmesi

21 Mart 2021 Pazar, 20:18

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün akşam üstü banka genel müdürleri ile bir toplantı yaptı ve toplantıda TCMB'nin mevcut para politikasında ani bir değişikliğe gidilmeyeceği mesajını verdi.

Reuters'ın toplantı sonrası bankacılardan edindiği bilgiye göre, Kavcıoğlu'nun toplantıda verdiği ana mesaj, birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikasına gidilmeyeceği yönünde oldu.

TCMB Başkanı bugün toplantı öncesinde de bir açıklama yapmış ve enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle para politikası araçlarını etkin kullanılacağını; Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının takvime uygun olarak yapılacağını belirtmişti.

PPK KARARI 15 NİSAN TARİHİNDE

TCMB'nin bir sonraki PPK kararı 15 Nisan tarihinde. Bankacılar dün bu tarihten erken bir PPK ile faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını anlamak için Kavcıoğlu'nun ilk açıklamasını beklediklerini söylemişlerdi.

"ENDİŞELİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son bir kaç ayda 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal'ı Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alırken, yerine kendisi gibi yüksek faizi eleştiren Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'yu atadı. Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşti. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.

Analistler bu kararın ardından yaptıkları değerlendirmelerde, değişikliği "endişeli" olarak karşılamış ve fiyat istikrarının bir kenara konulabileceğinin tedirginlik yarattığını söylemişlerdi.