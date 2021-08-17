Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGBTİ+ afişlerinin kaldırılma talebine yanıt verdi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, verdiği yanıtlarda anayasanın 26’ncı maddesine dikkat çekti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGBTİ+’ların Onur Haftası dolayısıyla astığı afişlerin genel ahlaka uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılması yönündeki taleplere yanıt verirken anayasanın 26’ncı maddesine dikkat çekerek herkesin düşüncelerini açıklama hürriyeti olduğunu ve belediyenin hiçbir yurttaşa karşı ayrımcılık yapamayacağı vurgusu yaptı.
Kentte bu yıl 2-8 Ağustos tarihlerinde yapılan 7. Mersin Onur Haftası etkinlikleri kapsamında billboardlara renkli afişler asıldı. “Mersin çok şugarsın”, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar”, “Yaşlı, engelli, öğrenci, mülteci, işçi LGBTİ+’lar vardır!” ve “LGBTİ+’ların çalışma hakkı, yaşama hakkı, barınma hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı vardır!” yazan afişler gericilerin hedefi olmuştu.
Video Haberler
- Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
- Damat, kayınbiraderini vurdu: O anlar kamerada
- Çorba içmek için durdular, hayatlarını kaybettiler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
En Çok Okunan Haberler
- Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
- Federasyondan Ebrar Karakurt açıklaması
- İstanbul depreminin olasılığını açıklayıp, tarih verdi
- Milyonluk müsilaj vurgunu ortaya çıktı
- 'Cüppeli', milli voleybolcuyu hedef aldı, tepki çekti
- Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı
- Ceyhan'dan Alçı'ya sert tepki
- Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
- Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt
- Spor yorumcusu canlı yayında fenalaştı!