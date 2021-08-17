Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGBTİ+ afişlerinin kaldırılma talebine yanıt verdi

17 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGBTİ+’ların Onur Haftası dolayısıyla astığı afişlerin genel ahlaka uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılması yönündeki taleplere yanıt verirken anayasanın 26’ncı maddesine dikkat çekerek herkesin düşüncelerini açıklama hürriyeti olduğunu ve belediyenin hiçbir yurttaşa karşı ayrımcılık yapamayacağı vurgusu yaptı.

Kentte bu yıl 2-8 Ağustos tarihlerinde yapılan 7. Mersin Onur Haftası etkinlikleri kapsamında billboardlara renkli afişler asıldı. “Mersin çok şugarsın”, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar”, “Yaşlı, engelli, öğrenci, mülteci, işçi LGBTİ+’lar vardır!” ve “LGBTİ+’ların çalışma hakkı, yaşama hakkı, barınma hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı vardır!” yazan afişler gericilerin hedefi olmuştu.