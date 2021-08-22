Mersin Valiliği polise hakaret eden AKP'li vekili savundu, Başarır'ı hedef aldı

22 Ağustos 2021 Pazar, 23:16

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın polise hakaret ettiği görüntüleri paylaşmış, ortaya çıkan görüntülerin utanılacak boyutta olduğunu ifade etmişti.

AKP'li vekilden polise hakaret — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 22, 2021

CHP’li Başarır, “Üzülerek söylüyorum, AKP’li bir milletvekili Türk Polisi’ne ‘şerefsiz’ kelimesini kullanıyor, ‘arabamdan uzak dur, tükürüklerin geliyor’ diyerek aşağılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

VALİLİK BAŞARIR'I HEDEF ALDI

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Mersin Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır" sözleri ile CHP'li vekili hedef aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olayda, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. Maddesi G Bendi'nde, görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır.

Bu çerçevede, milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği, ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş ancak mesele İl Emniyet Müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir.

O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tespit edilen ihlal varsa tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."