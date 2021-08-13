CHP'li Başarır'dan Selvi'ye: Hesabını vermedi...

13 Ağustos 2021 Cuma, 13:14

Erdoğan'a fısıldamasını eleştirenleri FETÖ'cü ilan eden Abdulkadir Selvi'ye büyük şok

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Başarır, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam katıldığı yayına ilişkin de konuştu.

“FOTOĞRAFLARININ HESABINI VERMEDİ”

Başarır, söyleşide sözde gazetecilerin yanlış yerde oturduğunu, asıl yerlerinin Erdoğan’ın yanı yani prompterın karşısı olduğunu söyledi. Başarır sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlar kalemini ruhunu saraya teslim etmiş insanlar. Halkın değil, sarayın gazetecileri bunlar. İnsanlar yalnızca Bankasya’da hesapları olduğu için tutuklanırken, bu adam daha Fetullah Gülen ile olan fotoğraflarının hesabını vermedi.

“BU ADAMA GAZETECİ FALAN DEMEYECEĞİM”

Bu adam FETÖ’nün en yakın adamı, bu ülkenin kahraman askerlerin subaylarının yargılanmasına tetikçilik yapmış ve bir dakika ifade vermemiş biri. Bu adama gazeteci falan demeyeceğim.”

“HALK KENDİ KADERİNE BIRAKILDI”

Türkiye’de devam eden yangınlara da değinen Başarır, iktidarın halkı kendi kaderine bıraktığını söyledi. Başarır, “Geldiğimiz anda Akkuyu’da nükleer santral olmayacak söz veriyorum. Olmaması için yıllardır direndik hala direniyoruz. Orman yangınında içine kadar geldi ve bir patlama sırasında yarıklar oluştu. Doğa yine bizi uyardı.

O nükleer santrale bir şey olması durumunda Mersin, Hatay, Antakya haritadan silinir ve biz bu riskle yaşamak istemiyoruz. Geldiğimiz anda gereken yapılacak bence o yaptırım boşa yapılan bir yatırımdır. Mersinli istemiyor, biz istemiyoruz. Halka rağmen bunu yapıyorlar ve bu çok yazık. AKP iktidarının en son dinlediği kesim halk.” ifadelerini kullandı.