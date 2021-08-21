Mersin’de IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Mersin’de terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:32
Mersin’de IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Abone Ol google-news

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Mersin’deki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler