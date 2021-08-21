Mersin’de IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Mersin’de terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Mersin’deki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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