Mersin’de IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:32

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Mersin’deki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.