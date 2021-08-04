Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alındı, IŞİD üyesi çıktı
Samsun'da 3 çocuk annesi eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Irak uyruklu F.M.A.A.S.'nın (29), terör örgütü IŞİD üyesi olmaktan arandığı ortaya çıktı.
Samsun'un İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nden aile içi şiddet ihbarı aldı.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, F.M.A.A.S.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelinin ailesinden ve eşinden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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