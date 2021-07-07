‘IŞİD’e fon sağladığı’ iddia edilen dört kişi gözaltına alındı
İtalyan polisi terör örgütleriyle bağlı bir finansman ağına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Avrupa ve Ortadoğu’da toplanan paraları IŞİD’e aktarma suçundan dört kişiyi gözaltına aldı.
Para gönderilen ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu iddiası aktarıldı. Söz konusu kişilerin İtalya’nın güneyindeki Andria kasabasındaki bir para transfer acentesinden Sırbistan, Almanya, Türkiye, Ürdün, Tayland ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerdeki militanlar için toplam 30 bin Avro gönderdiğinden şüpheleniliyor.
İtalyan vergi polisi teşkilatından bir yetkili, transferlerden birinin, 2018 yılında Rusya’ya bağlı özerk Dağıstan bölgesinde düzenlenen kilise saldırısından günler önce gerçekleştirildiğini söyledi. Yetkili, gözaltına alınan bir kişinin saldırı öncesi iki Rusya vatandaşına 5 bin Avro gönderdiğini aktardı. İtalyan yetkili, “Bugün gözaltına alınan kişiler işsiz ve bir gelirleri yok. Bu nedenle para kaynağını belirlemek içi soruşturmalar devam ediyor” dedi.
Video Haberler
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan açıklama geldi
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- AKP'de büyük kopuş yaşandı! Son anket sonuçları kritik
- Emniyetten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- Kredi yapılandırmada yeni yönetmelik
- Türkiye 'Delta plus'ı konuşurken şimdi de yeni panik