‘IŞİD’e fon sağladığı’ iddia edilen dört kişi gözaltına alındı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Para gönderilen ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu iddiası aktarıldı. Söz konusu kişilerin İtalya’nın güneyindeki Andria kasabasındaki bir para transfer acentesinden Sırbistan, Almanya, Türkiye, Ürdün, Tayland ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerdeki militanlar için toplam 30 bin Avro gönderdiğinden şüpheleniliyor.

İtalyan vergi polisi teşkilatından bir yetkili, transferlerden birinin, 2018 yılında Rusya’ya bağlı özerk Dağıstan bölgesinde düzenlenen kilise saldırısından günler önce gerçekleştirildiğini söyledi. Yetkili, gözaltına alınan bir kişinin saldırı öncesi iki Rusya vatandaşına 5 bin Avro gönderdiğini aktardı. İtalyan yetkili, “Bugün gözaltına alınan kişiler işsiz ve bir gelirleri yok. Bu nedenle para kaynağını belirlemek içi soruşturmalar devam ediyor” dedi.