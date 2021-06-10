Mersin'de kullanılmaz hale gelen çocuk parkının yakıldığı iddia ediliyor
Mersin'de bir çocuk parkında çıkan yangında oyun grupları kullanılmaz hale geldi. Yurttaşlar parkın yakıldığını iddia etti.
Sabah saatlerinde Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Anayurt Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında parkın içinde bulunan oyun grupları kullanılmaz hale gelirken, yurttaşlar parkın kasıtlı olarak yakıldığını iddia etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 'Demirören'in tüm mallarına el koyun'
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- İfadesini değiştirmeyen ortağa 5 kurşun
- Soylu ile Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası
- AKP'de Süleyman Soylu çatlağı: Vekiller tavır koydular!
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- Ziraat'ın ilan oyunu
- Bir istifa kararı daha
- Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü