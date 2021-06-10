Mersin'de kullanılmaz hale gelen çocuk parkının yakıldığı iddia ediliyor

Mersin'de bir çocuk parkında çıkan yangında oyun grupları kullanılmaz hale geldi. Yurttaşlar parkın yakıldığını iddia etti.

İHA
10 Haziran 2021 Perşembe, 16:29
Mersin'de kullanılmaz hale gelen çocuk parkının yakıldığı iddia ediliyor
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Sabah saatlerinde Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Anayurt Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında parkın içinde bulunan oyun grupları kullanılmaz hale gelirken, yurttaşlar parkın kasıtlı olarak yakıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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