Mersin Mezitli Belediye Meclisi'nde, Ayasofya imamına ortak bildiri ile tepki gösterildi
Mersin Mezitli Belediye Meclisi’nde, Ayasofya Cami’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik söylenen sözlere ortak bir bildiriyle tepki gösterildi.
Haziran ayı olağan toplantısı için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın başkanlığında toplanan mecliste, CHP, MHP ve AKP üyelerinin tümünün ortak imzasıyla okunan bildiride Atatürk’ün ülkemizin birleştirici değeri olduğuna vurgu yapıldı.
Tüm parti grupları adına CHP Sözcüsü Ali Büyüker tarafından okunan bildiride, “Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Cumhurbaşkanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi ve kurucu şahsiyetine özellikle son dönemde artan saldırıları üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişeyle takip ediyoruz. Atatürk’e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler, ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir. Biz mecliste grubu bulunan CHP, MHP ve Ak Partili meclis üyeleri olarak, Atatürk’e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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