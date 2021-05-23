Cimnastikte Mert Efe Kılıçer'den altın madalya
Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda milli sporcumuz Mert Efe Kılıçer gençler kategorisi barfiks aletinde altın madalya kazandı.
Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda milli sporcu Mert Efe Kılıçer, altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de gerçekleştirilen organizasyonda Mert Efe Kılıçer, gençler kategorisi barfiks aletinde altın madalyanın sahibi oldu.
Aynı turnuvada milli sporcu Ahmet Burak Ekici ise gençler kategorisi atlama masası aletinde gümüş madalya elde etti.
Türkiye, organizasyonu birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.
Öte yandan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Metehan Kartın, paralel aletinde bronz madalya aldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Kılıçer'i sosyal medya paylaşımıyla tebrik etti:
Mert Efe Kılıçer’den Altın Madalya— Türkiye Cimnastik (@turkcimfed) May 23, 2021
Ukrayna’nın Kiev kentinde düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası’nda Mert Efe Kılıçer gençler kategorisi barfiks aletinde altın madalya kazandı.
Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz pic.twitter.com/659mVjS5AM
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