Merve Mercan'ın ölümü Meclis gündemine taşındı

11 Eylül 2020 Cuma, 12:07

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, intörn olarak görev yaptığı hastanede koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi Merve Mercan’ın ölümünü meclis gündemine taşıdı.

Arık soru önergesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya "Son sınıf öğrencisi Merve mercan İmmün sistem yetmezliği olduğu halde ekipmansız bir şekilde entübasyon yaptığı sırada virüs kaptığı iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

Arık, şu soruların yanıtı aradı:

“1-) Son sınıf öğrencisi Merve Mercan İmmün sistem yetmezliği olduğu halde ekipmansız bir şekilde entübasyon yaptığı sırada virüs kaptığı iddiaları doğru mudur? İddialarla ilgili bir araştırma yaptınız mı? İddialar doğru ise sorumlular hakkında nasıl bir işlem uygulamayı düşünüyorsunuz?

2-) Pandemi nedeniyle birçok sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Pandemi ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarının kendi sağlık durumlarıyla ilgili gerekli incelemeler yapılıyor, risk durumları tespit ediliyor mu? Eğer yapılıyorsa immün yetersizliği olan intörn doktor nasıl çalıştırıldı?

3-) Sağlık çalışanlarının virüsten korunması için gerekli ekipmanlar eksiksiz olarak temin ediliyor mu?

4-) Yerine göre öğrenci yerine göre doktor olarak değerlendirilen intörn doktorların çalışma koşullarıyla ilgili bir düzenleme yapacak mısınız?”