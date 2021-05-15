Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları: Çağrı mı? Protesto mu?

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 01:30

Anadolu Ajansı'nın paylaştığı görüntülerde, Mescid-i Aksa'da toplanan ve İsrail'in saldırılarını protesto eden kalabalık, AKP'li Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek bir sloganda bulundu. AKP'ye yakın isimler bu seslenişi "Erdoğan'a destek" olarak yorumlarken birçok sosyal medya kullanıcısı bunun bir destek çağrısı olmadığını, tam tersi protesto olarak o sloganın attıldığını ifade etti.

İşte o görüntüler:

"MAZLUMLARIN SESİ"

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıkça sloganların Erdoğan'a destek olarak atıldığını ifade etti.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sloganaların, Erdoğan'a protesto olarak atıldığını ifade eden birçok sosyal medya kullancısı ise medyanın algı oluşturmasına karşılık tepki gösterdi.