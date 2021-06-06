Meslek hastalığı beklentisi hâlâ ‘yetkili’ bulamıyor

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 21 Nisan’da kurulmasından bu yana yeni Bakan Vedat Bilgin de eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gibi koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasına ilişkin kendisine verilen Meclis önergelerine süresi içinde yanıt vermedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise “Bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da kendisine verilen önerge üzerine konunun “Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetki alanında olduğunu” söyledi.

Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre Türkiye’de koronavirüs salgınında geçen bir yılda 430’un üzerinde sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Buna karşın sağlık çalışanlarının meslek hastalığı imkânlarından faydalanabilmesi için hâlâ görevleri başında hasta olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.

SORUMLULUK KOCA’DA

Konuya ilişkin Meclis’te 1 yıldır verilen önergeler karşılıksız kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kendisine iletilen önergelere “Bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise konuya ilişkin kendisine gelen önergede sorumlunun Bakan Koca olduğunu belirterek “Önergede bahsi geçen hususlar Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” dedi.

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bu konuda kendisine verilen önergeleri yanıtlamadı. Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında da konuya ilişkin “Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim” açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk’un 21 Nisan’da görevden alınmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin getirildi.

‘SORUMLU HİSSEDEN YOK’

Bilgin de konuya ilişkin kendisine verilen önergelere süresi içinde yanıt vermedi. Durumu değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Bu işi yürütmesi gereken birinci olarak Çalışma Bakanlığı. Ancak bu konu genel olarak iktidarın sahiplenmesi gereken bir konu” dedi. Meslek hastalığıyla ilgili yaptıkları açıklamaları anımsatan Bacaksız, “Biz bunun nasıl çözülmesi gerektiğiyle ilgili defalarca yazışmalarda bulunduk. Koronavirüse özel bir düzenleme yapılması gerektiğini ve bunun tüm çalışanları kapsayacak şekilde olması gerektiğini defalarca söyledik. Özellikle sağlık çalışanlarının sorunlarını sahiplenme konusunda hiç kimse kendini sorumlu hissetmiyor” ifadelerini kullandı.