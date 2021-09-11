Messi ve Neymar olmasa da PSG'de değişen yok! | PSG 4-0 Clermont
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Clermont'u 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Ligin 5. haftasında PSG, Parc des Princes Stadında bu sezon Ligue 1'e yükselen Clermont'u ağırladı.
Maç boyunca oyunda hakimiyetini sürdüren PSG'nin gollerine 20. ve 31. dakikalarda Herrera, 55. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Gueye attı.
İtalya Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kupa sevincini yaşayan 22 yaşındaki kaleci Gianluigi Donnarumma, bu karşılaşmada ilk kez ilk 11'de başladı.
Başkent ekibinin yıldız futbolcuları Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos, Verratti, Di Maria ve Paredes kadroda yer almadı.
Bu sezon ilk 5 maçını kazanan PSG, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Clermont ise 8 puanda kaldı.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Canlı yayında gergin anlar
- Muğla Datça'da deprem
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Arınç'tan Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- İttifakları harekete geçirecek sonuç
- e-Devlet'te yeni dönem başladı