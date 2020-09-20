Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında çelişkili açıklamalar vardı. Berna Yılmaz konuştu

Sağlık durumu hakkında çelişkili açıklamalar gelen eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'la ilgili açıklama eşi Berna Yılmaz'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2020 Pazar, 12:50
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Berna Yılmaz eşi Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği beyin ameliyatı sonrası toparlanamayan Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği iddia edilmiş, Yurt gazetesi yazarı İsmet Orhan ise Mesut Yılmaz'ın yaşamından ümidin kesildiğini duyurmuştu.  Ölüm haberlerine tepki gösteren Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, yalanlama açıklaması yapmıştı.


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