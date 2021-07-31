Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğunu Okçular Vakfı kazandırmış!

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:15

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'un büyük başarısı, AKP'li isim ve çevreler tarafından Bilal Erdoğan'ın kurduğu Okçular Vakfı'yla ilişkilendirilmeye çalışıldı.

Bunlar arasında en "iddialı" olanlardan biri de iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından İbrahim Karagül oldu.

Karagül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mete Gazoz'un şampiyonluğu için "Bilal Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı Okçular Vakfı ve Etnospor geleneği, Türkiye'ye Olimpiyat şampiyonu kazandırdı! Teşekkürler.." ifadelerini kullandı.

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da doğan milli sporcu Mete Gazoz, küçük yaşlardan beri okçuluk eğitimi aldı. Gazoz'un, İbrahim Karagül örneğindeki AKP yandaşlarının iddia ettiği gibi kariyerinde Okçular Vakfı'nın bir yer bulunmuyor. İktidar destekçilerinin sosyal medyada yoğun olarak paylaştığı, Bilal Erdoğan ile Mete Gazoz'un yan yana ok attığına dair fotoğraf ise Sofya'da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakasından dönen milli okçular arasında bulunan Gazoz'un Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 'Milli Okçular Buluşması'ndan.

Kariyerini uzun yıllardır İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde devam ettiren 19 yaşındaki Mete Gazoz, ilk defa 2015 yılında, Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Gazoz, Arjantin'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda da karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu.

Gazoz son olarak ise 2018 Akdeniz Oyunları'nda İspanya'nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı.







