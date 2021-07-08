Meteoroloji uzmanı Büyükkasabbaşı Meclis'te anlattı: Su kıtlığı tehlikesi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Meteoroloji uzmanı Mehmet Fatih Büyükkasabbaşı, TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu’nda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün iklim krizine ilişkin tespitlerini ve çözüm önerilerini anlattı.

Küresel ısınmanın etkisiyle kum ve toz fırtınalarının artacağı uyarısı yapan Büyükkasabbaşı, şehirlerdeki yoğun betonlaşmanın; iklim kriziyle oluşan aşırı yağışların ve aşırı sıcakların etkilerini artırdığını söyledi. Büyükkasabbaşı, ayrıca iklim krizi etkisiyle 20-30 yıl sonrası için sulamada kıtlık yaşanabileceğini kaydetti.

İklim krizi etkisiyle şiddetli hava olaylarının ve meteorolojik afetlerin artışa geçeceğini belirten Büyükkasabbaşı, “Mevcut şehir planları ve altyapılar, meteorolojik veriler ve projeksiyonlar göz önünde alınarak yenilenmeli, İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere kurak ve yarı kurak iklim türüne uyumlu bitki türleri konusunda araştırma çalışmalarına yoğunlaşılmalı, toprak kaybı azaltılmalı” dedi.