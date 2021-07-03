TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu'nda THK'nin uçakları gündeme geldi
TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu, AKP’li Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Yangın söndürmek için kullanılmayan THK uçakları için sorular yöneltildi.
CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türk Hava Kurumu uçaklarının yangın söndürmede kullanılmamasını eleştirdi. Bakırlıoğlu, gazetemizin de gündeme getirdiği uçak ihalelerini sordu.
Bakırlıoğlu, “Bir iddia var: Orman Bakanlığınız uçak hizmeti için ihaleye çıkıyor. İhale şartnamesinde su kapasitelerini belirtiyor. Mesela ‘5 bin litre’ diye bir kapasite belirtilmiş. Türk Hava Kurumu’nun uçaklarının kapasitelerinin 4 bin 900 litre su aldığı söyleniyor. Bunda bir kasıt var mıdır? Yerli ve milli, Atatürk tarafından kurulmuş THK varken neden milyonlarca dolar ödeyerek yurtdışından kiralama yapıyoruz?” diye konuştu.
Rusya’dan kiralanan uçakların durumuna da dikkat çeken Bakırlıoğlu, bu uçakların neden teslim edilmediklerini sordu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, THK ile ilgili herhangi bir soruya dönüş yapmadı. Özkaldı, Rus uçaklarıyla ilgili “5 yangın uçağıyla anlaşma yapılacak diye duyuru yapıldı. Şu an itibarıyla 1 uçağımız geldi, göreve hazır. Hafta sonuna kadar bu 5 uçaktan 3 uçağı elde etmiş oluyoruz. 2 uçağı tedarik etme noktasında da çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.
Video Haberler
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
- Kumburgaz'da yangın paniği!
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Bebek arabası ile üstünden geçti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
- Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- 'Şampanya'lı fotoğrafları böyle çözdüler!
- Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'te
- Erdoğan'ın yakını Birinci hakkında yeni gelişme
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- Boeing 737 kargo uçağında motor arızası
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!
- Peker'den Soylu'ya 'dünyanın en kötü adamıyım' yanıtı