TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu'nda THK'nin uçakları gündeme geldi

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türk Hava Kurumu uçaklarının yangın söndürmede kullanılmamasını eleştirdi. Bakırlıoğlu, gazetemizin de gündeme getirdiği uçak ihalelerini sordu.

Bakırlıoğlu, “Bir iddia var: Orman Bakanlığınız uçak hizmeti için ihaleye çıkıyor. İhale şartnamesinde su kapasitelerini belirtiyor. Mesela ‘5 bin litre’ diye bir kapasite belirtilmiş. Türk Hava Kurumu’nun uçaklarının kapasitelerinin 4 bin 900 litre su aldığı söyleniyor. Bunda bir kasıt var mıdır? Yerli ve milli, Atatürk tarafından kurulmuş THK varken neden milyonlarca dolar ödeyerek yurtdışından kiralama yapıyoruz?” diye konuştu.

Rusya’dan kiralanan uçakların durumuna da dikkat çeken Bakırlıoğlu, bu uçakların neden teslim edilmediklerini sordu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, THK ile ilgili herhangi bir soruya dönüş yapmadı. Özkaldı, Rus uçaklarıyla ilgili “5 yangın uçağıyla anlaşma yapılacak diye duyuru yapıldı. Şu an itibarıyla 1 uçağımız geldi, göreve hazır. Hafta sonuna kadar bu 5 uçaktan 3 uçağı elde etmiş oluyoruz. 2 uçağı tedarik etme noktasında da çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.