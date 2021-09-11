Meteoroloji'den 14 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, İzmir, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve İstanbul'un Anadolu yakası için sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve İstanbul'un Anadolu yakası) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 2-4 DERECE AZALIYOR
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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