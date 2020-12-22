Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı

22 Aralık 2020 Salı, 17:55

Meteoroloji, Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli ve sağanak yağışlarla ilgili vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden (22.12.2020 22:00) itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."