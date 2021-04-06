Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Perşembe gününe dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarında büyük değişiklik yaşanacağı belirtildi. Meteoroloji’nin hava tahmin haritasına göre yarından itibaren sıcaklıklar 10 derece dolaylarında düşüş yaşayacak. İstanbul’da bugün ve yarın 18 derece olan sıcaklıklar perşembe gecesi itibari ile 8 dereceye düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
??6 Nisan 2021 (Salı)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 6, 2021
??Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
??Çığ ve Kar Erimesine Dikkat!
??? Hava Sıcaklığı: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/hKtCNRQffa
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güneyli yönlerden; İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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