Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 23:14
Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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