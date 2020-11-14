Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak uyarısında bulundu. İşte alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2020 Cumartesi, 09:19
Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler