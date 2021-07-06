Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı

06 Temmuz 2021 Salı, 07:39

Ülke genelinde sıcaklık bu hafta mevsim normallerinde seyrediyor ancak bölge bölge şiddetli yaz sağanakları devam edecek.

İstanbul'da dün yer yer etkili olan yağmur, bugün ve çarşamba kentin genelini etkileyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

10 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Sabahın ilk saatlerden itibaren de İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli; İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul için en üst uyarı kodunun bir altı olan 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. Yağışların sabah 04.00'te başlayıp gece 24.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı da bulunuldu.