Meteoroloji'den peş peşe kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

08 Nisan 2021 Perşembe, 12:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sırasıyla şöyle:

"İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-35 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

"Bugün öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların, zamanla etkisini artırarak karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

"Güney Ege'de bugün (08.04.2021 Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi (10.04.2021) günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."







