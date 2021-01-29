Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge müdürlüğü tarafından, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük’te 30 Ocak Cumartesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği belirtilerek, yurttaşlara uyarılarda bulunuldu.

(İHA)
29 Ocak 2021 Cuma, 23:13
Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı
Abone Ol google-news

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük’te 30 Ocak 2021 Cumartesi günü gece 00.00 ila 31 Ocak 2021 Pazar günü saat 11.00'a kadar sürecek fırtına, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 75-88 kilometre/saat) bekleniyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler