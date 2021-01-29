Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge müdürlüğü tarafından, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük’te 30 Ocak Cumartesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği belirtilerek, yurttaşlara uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük’te 30 Ocak 2021 Cumartesi günü gece 00.00 ila 31 Ocak 2021 Pazar günü saat 11.00'a kadar sürecek fırtına, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 75-88 kilometre/saat) bekleniyor.
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