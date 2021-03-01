Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e beraat
Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Akpınar ve Gezen’e beraat verildi.
Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4’er yıl 8’er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, taraf avukatları katılırken, önceki celse savunma yapan ve duruşmalardan vareste tutulan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, "Şikayetimiz devam ediyor sanıklar cezalandırılsın" dedi.
'YARGILANMAK BÜYÜK CEZA'
Akpınar' ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar, "Soruşturma aşamasında verilen izin usule uygun değildir. İznin bizzat Adalet Bakanı tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu yüzden usule ilişkin itirazımız vardır. Bugün doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına hakaret aranıyor. Basit saygısızlıklar bunu meydana getirmez. Şeref ve haysiyete aykırılık aranması gerekir. Ama Erdoğan 2015 yılından beri bir parti başkanıdır. Karşısına muhalefet organlarını alıyor. Siyasi hak yönünden irdelememiz lazım. Tam 11 ülkede 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu yok. Türkiye'de hiçbir lider ayağından asılmadı. Cezaevinde zehirlenmedi. Bunları dinleyen hiç kimse Gezen ve Akpınar 'şu kişiyi diyor' demiyor. Sözlerin bütünlüğü içinde mütalaa etmek lazım. Cımbızla iki cümle çekiliyor. Orda Erdoğan denilmiyor. Ona yönelik değil. Biz Akpınar ve Gezen ile beraber büyüdük. Onların oyunlarına bir ay önceden bileti zor bulurduk. Dolayısıyla böyle bir davada yargılanmak Akpınar ve Gezen için zaten büyük bir cezadır. Hakaret değil siyasi düşünce özgürlüğünün bir parçasıdır. Müvekkilimin beraatini istiyorum" dedi.
Köksal'ın yeni bilirkişi raporu alınmasına ve izin talebinde ilişkin talebi reddedildi.
'DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN PENCERESİ'
Gezen'in avukatı Celal Ülgen ise, "Gerek Müvekkilimiz Müjdat Gezen ve gerekse diğer sanık Metin Akpınar Halk Tv ekranlarında gayet barışçıl bir vaziyette ve amaçta ülkemizin demokrasiye olan gereksinimlerini anlatmışlardır. Ancak demokratik ülkelerde eşine asla rastlanmayacak türde iki sanatçı, yılların komedi üstadları hakkında dava açılmıştır. Böyle bir olay Türkiye için utançtır. Düşünce özgürlüğü demokrasinin penceresidir" dedi.
Mahkeme heyeti Gezen ve Akpınar'ın beraatine karar verdi.
MÜTALAADA CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Gezen ve Akpınar’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediklerini belirtilerek 4’er yıl 8’er aya kadar hapis ile cezalandırılmalarına karar verilmesini istemişti.
Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt takip etti.
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