Metin Lokumcu davasında duruşmaya saatler kala 'taşınma' kararı!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Hopa ziyareti sırasında çıkan olaylarda polisin biber gazı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu’nun 9 yıl sonra açılan davası, yarın Hopa'da yapılacak ilk duruşmaya saatler kala "kamu güvenliği" gerekçesiyle Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşındı.
31 Mayıs 2011 tarihinde polis müdahalesi sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun davası Hopa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nden Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi’ne taşındı.
Hopa Asliye Ceza Mahkemesi, davadaki ilk duruşmaya saatler kala bugün dosya üzerinden karar alarak "kamu güvenliği" gerekçesiyle davanın Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.
Lokumcu'nun ailesi ve akrabaları, davanın taşınma talebine tepki göstererek duruşmaya katılmama kararı almıştı.
Dava yarın (24 Aralık) görülecek.
Halkevleri'nden yapılacak açıklamada, karara ilişkin "Metin Lokumcu Davası duruşmaya saatler kala hukuksuz bir kararla Trabzon’a kaçırıldı. Adalet aramaya, hocamızı katledenlerden hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz! Tüm sorumlular hesap verinceye kadar adalet mücadelemiz devam edecek!" denildi.
Mahkemenin nakil kararı şöyle:
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