Metin Lokumcu davasında duruşmaya saatler kala 'taşınma' kararı!

23 Aralık 2020 Çarşamba, 17:22

31 Mayıs 2011 tarihinde polis müdahalesi sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun davası Hopa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nden Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi’ne taşındı.

Hopa Asliye Ceza Mahkemesi, davadaki ilk duruşmaya saatler kala bugün dosya üzerinden karar alarak "kamu güvenliği" gerekçesiyle davanın Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.

Lokumcu'nun ailesi ve akrabaları, davanın taşınma talebine tepki göstererek duruşmaya katılmama kararı almıştı.

Dava yarın (24 Aralık) görülecek.

Halkevleri'nden yapılacak açıklamada, karara ilişkin "Metin Lokumcu Davası duruşmaya saatler kala hukuksuz bir kararla Trabzon’a kaçırıldı. Adalet aramaya, hocamızı katledenlerden hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz! Tüm sorumlular hesap verinceye kadar adalet mücadelemiz devam edecek!" denildi.

Mahkemenin nakil kararı şöyle: