Metiner, Erdoğan'a parti yöneticilerini ve bakanları şikayet etti: "Değişim olmazsa bedeli ağır olur"

20 Temmuz 2021 Salı, 16:33

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü köşe yazısında, bakanlara ve AKP yöneticilerine ve parti teşkilatına "eleştiri"lerde bulundu.

Metiner, "Yanlışlarımızı cesaretle söylemeye çağrı..." başlıklı yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında "Kibirlenme-böbürlenme", ve "Milletle inatlaşma" sorunlarına değindiğini belirterek "Bu her iki sorun milleti fena halde rahatsız ediyor. AK Parti’ye oy veren hasbi ve samimi insanların gönül dünyasında gücenikliklere yol açıyor. Reis’in varlığı olmazsa bu her iki olgu çoktan AK Parti’yi siyasal ve sayısal bir yıkıma duçar kılardı" dedi.

"Erdoğan’ın uyarılarını ayakta alkışlayanların kendilerine çeki düzen vermediğini" belirten Metiner, "Bu kısır döngüyü kıracak siyasal mekanizmaların oluşturulması acilen şart. Yoksa 2023 seçimlerine doğru gidilirken sıkıntı yaşanabilir" diye uyarıda bulundu.



"BAKANLAR TENEZZÜL EDİP DÖNÜŞ YAPMIYOR"

Erdoğan'a köşesinden "Reis’im! Bu çağrına uyarak cesaretle bazı uyarılarda ve eleştirilerde bulundum. İnanın ki dediğiniz doğrultuda ciddi ve kapsamlı bir yenilenme-değişim olmazsa kibrin ve inatlaşmanın bedeli siyaseten ağır olur." diye seslenen Metiner, yazısında ismini vermediği bazı bakanlar ve parti yöneticileri için de şikayette bulundu.

Metiner şu ifadeleri kullandı:

"Mademki cesaretimizi kuşanmaya çağırdınız bizi. O vakit mutlaka denilmesi gereken bir şeyi diyerek bitireyim.

Pek çok değerli bakanlarımız ve parti yöneticilerimiz var. Arandığında hemen ulaşılabilen, gönderilen mesajı görür görmez anında dönüp arayan mütevazı insanlardır bunlar. Lakin milletin acil bir sorunu için şahsi cep telefonlarından aranıp not bırakıldığı halde tenezzül edip bir türlü dönüş yapmayan bakanlarımız ve yöneticilerimiz de var. Burnundan kıl aldırmayan, sürekli meşgul ve yoğun oldukları için lütfedip dönüş yapmayan başkaları da cabası… Küçük iktidar hesaplarıyla sizi beklentisiz sevenleri gücendirenleri saymıyorum bile…

Bütün bunlar hem sizi sevenler hem de millet nezdinde ciddi gönül kırıklıklarına yol açıyor bilesiniz…"



