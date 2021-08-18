Metiner'den 'Taliban' paylaşımı: Uyarıyorum…

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:22

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban güçleri üzerinden parti çevresine "uyarı"da bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Taliban değişmiş olabilir, eyvallah… Real-politiğe uygun yeni bir yönetim tarzı benimsemiş olabilir, eyvallah…" diyen Metiner, "Lakin… Uyarıyorum…Ak Parti’ye yakın olarak bilinen bazı isimlerin Taliban güzellemesi yapması her anlamda yanlıştır, zararlıdır…" ifadelerini kullandı.

Metiner, bir diğer paylaşımında da "Ne Taliban zihniyetini ne de Taliban’ın kendi din anlayışı üzerinden şekillendirdiği yönetim anlayışını zinhar tasvip etmem. İran’daki ve S. Arabistan’daki rejimleri tasvip etmediğim gibi. Taliban yönetimiyle iyi ilişkiler içinde olmak bahsi diğerdir. Bu ince çizgiye dikkat!" diye yazdı.



