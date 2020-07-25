Metrobüs'te yangın!

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs aracında yangın çıktı. Araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi yolcular yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangına müdahale ediyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2020 Cumartesi, 22:48
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Habertükte yer alan habere göre Cennet Mahallesi durağında bulnan araçta yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.

Fotoğraf: Habertürk

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