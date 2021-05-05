Metroda kitap okuduğu için aşağılanan Ali Uçar yazar oldu

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:00

Ali Uçar'ın, İzmir’de işten dönerken metroda kitap okuduğu sırada, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından fotoğrafı çekilmiş ve o fotoğraf 'izban kekosu' ifadesiyle paylaşılmıştı. Hakarete uğrayan Uçar, yaşanan olayın ardından o dönem bir açıklama yapmıştı.

Uçar, “Çalmıyorum. Çalışarak kazanıyor, param yettiğince kitap almaya, kütüphaneye gitmeye çalışıyorum. Elbisem kirli, terliğim bindiğim metroya uygun değil. İşte zihnimi kirletemiyorum. Çok utanıyorum böyle bir insan olduğum için” ifadelerini kullanmıştı.

ALİ UÇAR YAZAR OLDU

Aradan geçen yılların ardından Ali Uçar, yazar oldu.’Kitap Dokununca Yüreğe’ isimli bir roman kaleme alan Uçar’a, o dönem de destek olan sosyal medya kullanıcıları bu kez ise kitabını paylaşıp, satın alıyor.

“HERKES MUTLAKA ALIP, OKUMALI”

Uçar’ın romanının kesinlikle okunması gerektiğini belirten okurlar ise kitapla ilgili olarak, “Kendisine yapılan hadiseye verilebilecek en güzel cevabı kitap yazarak vermiş. Herkes mutlaka alıp, okumalı. Harika bir kitap” yorumlarına yer verdiler.