Yazar Emine Işınsu yaşamını yitirdi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:19

Alzheimer hastalığıyla 2008 yılından beri mücadele eden ve son 1 haftadır durumu daha da ağırlaşan Yazar Emine Işınsu, bugün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Emine Işınsu’nun cenazesi, yarın Hacı Bayram Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ŞAİR BİR ANNENİN KIZI

Emine Işınsu, 17 Mayıs 1938’de, babasının Tümen Komutanı olarak görev yaptığı Kars’ta doğdu. Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna’nın kızı olan olan Işınsu, babasının görevleri dolayısıyla Sarıkamış, Urfa, Karaman gibi yurdun çeşitli yerlerinde yaşayarak büyüdü.

İlkokulu Urfa, Sarıkamış ve Ankara’da okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile aynı fakültenin Felsefe bölümlerinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitim gördü.

Edebiyat hayatına, 17 yaşındayken şiir kitabı İki Nokta ile adım atan Emine Işınsu, 1963’te, ilk romanı Küçük Dünya ile ödül kazandı. 1971-1981 yılları arasında, önemli fikir ve sanat dergisi Töre’yi çıkardı. 1979’da yazdığı ve Türkiye’nin, 1970’lerden sonra içinde bulunduğu öğrenci olaylarını konu alan romanı Sancı, büyük ilgi gördü ve çok sayıda baskısı yapıldı. Esaret altındaki Kırım, Balkan ve Kerkük Türklerinin sorunlarını romanlarına yansıtan Işınsu, 1980’lerden sonra Yunus Emre, Hacı Bayram Veli ve Niyazi Mısri gibi ünlü mutasavvıfların hayatlarını romanlaştırdı.

Birçok dergi ve gazetede yazıları yayınlanan Işınsu, Yeni İstanbul ve Sabah gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. Yazarın bazı eserleri, televizyon ve radyolarda dizi ve radyofonik eser olarak yayınlandı. Yazar Işınsu, sanat hayatı boyunca çok sayıda kurum ve kuruluştan ödüller aldı.

Işınsu, Yazar İskender Öksüz ile evli ve üç çocuk annesiydi.

IŞINSU’NUN ESERLERİ

Şiir: İki Nokta

Romanları: Küçük Dünya (1966), Azap Toprakları (1970), Ak Topraklar (1971), Tutsak (1973), Sancı (1974), Çiçekler Büyür 1978, Canbaz (1982), Kaf Dağı’nın Ardında (1988), Atlı Karınca (1990), Cumhuriyet Türküsü (1993), Nisan Yağmuru (1997), Havva (1999), Bir Ben Vardır Benden İçeri (2002), Bukağı (2004), Hacı Bayram (2005), Hacı Bektaş Veli (2008), Bir Aile (2013)

Tiyatro eserleri: Bir Milyon İğne (1967), Bir Yürek Satıldı (1967), Ne Mutlu Türk’üm Diyene (1969), Adsız Kahramanlar (1975)