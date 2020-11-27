Mezuniyete gidemeyen gençlerin fotoğrafları 15 bin pound ödülün sahibi oldu

27 Kasım 2020 Cuma, 09:23

Alys Tomlinson Tomlinson'ın Kayıp Yaz serisi





İngiltere'de verilen Taylor Wessing fotoğraf ödüllerinde koronavirüs yüzünden mezuniyet balosuna gidemeyen gençlerin kareleri, fotoğrafçısına 15 bin pound kazandırdı.

Alys Tomlinson adlı sanatçının, hiçbir zaman gidemeyecekleri mezuniyet balosu için giyinip hazırlanan gençleri çektiği fotoğrafları jüri tarafından 2020'nin ruhunu yansıtan kareler olarak tanımlandı.

Londra'da yaşayan fotoğrafçı Tomlinson, serisinde yer alan gençlerin, 'kırılganlığını, üzüntüsünü ve direncini' yansıtmak istediğini söyledi.

Uluslararası hukuk şirketi Taylor Wessing'den adını alan yarışmada ilk defa bütün kazananlar kadın fotoğrafçılar oldu.

18 yıldır dağıtılan yarışmada seçkiye kalan 37 sanatçının 54 portresi, Londra'nın Ulusal Portre Galerisi'nde online olarak sergilenecek.

ÇADIRDAKİ ÇOCUK, KORONAVİRÜS DÖNEMİNİN SEMBOLLERİNDEN

İkincilik ödülü olan 3 bin pound ise annelik ve aile hayatı gibi kavramları irdelediği serisiyle fotoğrafçı Lydia Goldblatt'ın oldu.

Goldblatt, evinin 50 metre etrafında dört kişiyi fotoğraflayarak serisini oluşturdu.

Lydia Goldblatt/Yolanda Y Liou İkincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan fotoğraflar





Jüride yer alan İngiliz Vogue dergisinin editörü Edward Enninful, Goldblatt'ın ödül kazanan çadırdaki çocuk fotoğrafının, "bu yılın psikolojik karışıklığını" yansıttığını söyledi.

Tayvanlı sanatçı Yolanda Y Liou'nun büyük beden bir model olan Enam Asiama'yı çektiği portresi de 2 bin pound ödül alarak üçüncü oldu.

Yolanda Y Liou, objesinin güvenini ve karizmasını yansıtmak istediğini aktardı.

Asiama, sosyal medyayı ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve daha kapsayıcı bir dünya yaratmak için kullanıyor.

Bu yıl yarışmaya 75 ülkeden 2 bin 169 fotoğrafçı, 5 bin 531 eserle başvuruda bulundu.