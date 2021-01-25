MHP AKP'li Türkeş'e ateş püskürdü: Türk milliyetçiliğini azgınlıkla suçlamak, ihanetle eşdeğerdir

25 Ocak 2021 Pazartesi, 10:49

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'e "azgın milliyetçiliğe" karşı uyarı yaptığı yazısı üzerine bu kez MHP'nin tepedeki isminden tepki geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuyla ilgili olarak partisinin yayın organı Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada, “MHP’ye zarar vermek maksadıyla partimizin varlık sebebi olan Türk milliyetçiliği davasına 'azgın' yaftasını yapıştırmaya cüret eden Tuğrul Efendi’nin kerameti kendinden menkul bir 'azgın milliyetçilik' iddiası ortaya atması; bu hususta bir şey bildiğinin değil, sırtını yaslayacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir siyasi melce bulduğunun işaretidir” dedi.

"Ülkücü Hareket üzerinden Türk milliyetçiliğini davasının bugünkü neferlerini azgınlıkla suçlamak, ihanetle eşdeğerdir" diyen Yalçın, "Türk milliyetçiliğinin bilime aykırı olduğunu ileri sürmenin Nihal Atsız'ı ve Alparslan Türkeş'i inkar anlamına geleceğini" belirtip "Türk milliyetçiliği en çetin mücadeleleri 12 Eylül 1980 öncesinde Başbuğ Alparslan Türkeş’in liderliğinde, “azgın” komünizme karşı vermiştir. Bu uğurda binlerce şehit vermiştir. Eğer bugün MHP ve Ülkücü Hareket’in durduğu yer azgın milliyetçilikse Başbuğ Alparslan Türkeş’li yıllar nereye konacaktır?" ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZDEN TOPLADIKLARI DÖNME VE DEVŞİRMELER..."

Yalçın, Tuğrul Türkeş'i hedef aldığı sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyasette de devlet politikasında da maşeri vicdanın milliyetçi düşüncenin ışığında şekillenmesinden gocunanlar; aidiyet hislerini, mensubiyet şuurlarını sorgulamalıdır.

Sonuç olarak diyeceğimiz şudur:

MHP ve Ülkücü Hareketin Türk milliyetçiliği ülküsü yolunda bütün Türkiye’nin hayrına sürdürdüğü dinamik, etkin ve bir o kadar da kucaklayıcı ve birleştirici siyasi mücadele, kıyamete kadar sürecektir.

Bu kutlu kavgayı içimizden topladıkları birkaç dönme ve devşirmeyi istismar ve iğfal ederek sekteye uğratacaklarını sananlar, aldanmaktadır."