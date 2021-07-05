MHP ilçe yöneticisinden 'Mahrem' mesajları: "17/25 miladı AKP’lileri bağlar, bizim nefretimiz ve hafızamız diri"
Cumhur ittifakının ortağı, Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki MHP'de partinin bir ilçe teşkilatı yöneticisi, 'FETÖ' üzerinden AKP'ye yönelik sert mesajlarda bulundu. İlçe yöneticisi, "17/25 miladı AKP’lileri bağlar. Bizim nefretimiz ve hafızamız diri" dedi.
MHP Buca İlçe Teşkılatı Yönetim Kurulu Üyesi Musa Uçan'ın terör örgütü FETÖ'nün anlatıldığı, TRT tarafından yapılan "Mahrem" isimli belgesel üzerinden AKP'ye yönelik mesajları dikkat çekti.
Anadolu Ajansı'nın belgeselle ilgili haberini Twitter hesabından alıntılayan Uçan, FETÖ ile iktidarın geçmişteki birlikteliklerine ve kumpas davaları sırasında iktidar temsilcilerinin aldığı tavırlara göndermede bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ergenekon kumpası için söylediği "ben bu davanın savcısıyım" sözünü de hatırlatan Uçan, "17/25 miladı AKP’lileri bağlar. Bizim nefretimiz ve hafızamız diri" dedi.
MHP yöneticisi Musa Uçan'ın ifadeleri şöyle:
"Bülent Arınç’ı kim canlandırıyor dizide? Mağdurlardan Engin Alan paşa var mı? Kozinoğlu’nun infaz emrini veren Enver Altaylı olacak mı? Şehitler, Kuddusi Okkır, Ali Tatar? 3-5 gün önce tarihli gazetelere sarılı ama yıllar önce gömülmüş denilen boş LAV kovanları, Poyrazköy falan?
Fenerbahçe’yi ele geçirme operasyonu, Zekeriya Öz, Taraf, yetmez ama evet, ben bu davanın savcısıyım, kozmik oda, kumpaslarla TSK’dan atılan paşaların 15 Temmuz’da sivil olarak verdikleri mücadele var mı dizide? 17/25 miladı AKP’lileri bağlar. Bizim nefretimiz ve hafızamız diri.
Bir de, PKK elini kolunu sallayarak vergi toplayıp mahkeme kuracak güce ulaşırken ‘operasyon yapmayın’ emrini veren sivil ve askeri bürokratlar nasıl tasvir edilecek dizide? Sonrasında verdiğimiz şehitler, Sur, Cizre, Nusaybin? Kamyonet kasasına konan şehit cenazesi, gaziler? Ha?"
İşte Uçan'ın paylaşımları:
İlgili Haberler
- 17 Aralık sürecinin perde arkası: ‘Bilal’i alacaklar engelle’
- MHP medyası kaynak aktarımında AKP medyasını geride bıraktı: 'Ülkeyi Bahçeli yönetiyor'
- Son anket açıklandı: MHP seçmeni Erdoğan'ı onaylamıyor
- CHP’nin ‘mafya-devlet ilişkisi araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
- MHP'li vekil de isyan etti: Hamamcılar da ‘sıfırı tüketti’
- MHP iki ismi hedef gösterdi: "Ülküdaşlarımız her ortamda gereken tavrı gösterecek!"
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Soylu, istifa mı etti?
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Önde gelen 'Reis'çiden zam isyanı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- Altaylı: O iddianın hedefi biz değiliz
- Uğur Şahin'den, Türkiye için normalleşme açıklaması
- 'Yüksek alkollü bir kuyruklu yıldız tespit ettik'
- Galata Kulesi giriş ücreti uçtu!