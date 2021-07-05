MHP ilçe yöneticisinden 'Mahrem' mesajları: "17/25 miladı AKP’lileri bağlar, bizim nefretimiz ve hafızamız diri"

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:15

MHP Buca İlçe Teşkılatı Yönetim Kurulu Üyesi Musa Uçan'ın terör örgütü FETÖ'nün anlatıldığı, TRT tarafından yapılan "Mahrem" isimli belgesel üzerinden AKP'ye yönelik mesajları dikkat çekti.

Anadolu Ajansı'nın belgeselle ilgili haberini Twitter hesabından alıntılayan Uçan, FETÖ ile iktidarın geçmişteki birlikteliklerine ve kumpas davaları sırasında iktidar temsilcilerinin aldığı tavırlara göndermede bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ergenekon kumpası için söylediği "ben bu davanın savcısıyım" sözünü de hatırlatan Uçan, "17/25 miladı AKP’lileri bağlar. Bizim nefretimiz ve hafızamız diri" dedi.

MHP yöneticisi Musa Uçan'ın ifadeleri şöyle:

"Bülent Arınç’ı kim canlandırıyor dizide? Mağdurlardan Engin Alan paşa var mı? Kozinoğlu’nun infaz emrini veren Enver Altaylı olacak mı? Şehitler, Kuddusi Okkır, Ali Tatar? 3-5 gün önce tarihli gazetelere sarılı ama yıllar önce gömülmüş denilen boş LAV kovanları, Poyrazköy falan?

Fenerbahçe’yi ele geçirme operasyonu, Zekeriya Öz, Taraf, yetmez ama evet, ben bu davanın savcısıyım, kozmik oda, kumpaslarla TSK’dan atılan paşaların 15 Temmuz’da sivil olarak verdikleri mücadele var mı dizide? 17/25 miladı AKP’lileri bağlar. Bizim nefretimiz ve hafızamız diri.

Bir de, PKK elini kolunu sallayarak vergi toplayıp mahkeme kuracak güce ulaşırken ‘operasyon yapmayın’ emrini veren sivil ve askeri bürokratlar nasıl tasvir edilecek dizide? Sonrasında verdiğimiz şehitler, Sur, Cizre, Nusaybin? Kamyonet kasasına konan şehit cenazesi, gaziler? Ha?"

İşte Uçan'ın paylaşımları:















