CHP’nin ‘mafya-devlet ilişkisi araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

08 Haziran 2021 Salı, 21:33

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin mafya - devlet ilişkilerinin boyutlarınının araştırılması için verdiği önerge reddedildi.

Önergenin görüşmlerinde söz alan CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, "Haydi yargı bunu yapmıyor, gelin, bu önergemize kabul oyu verin; bu devleti kirleten, bu devleti çürüten kimse -evet, devlet şu anda çürüyor- araştıralım, suçsuz olanları aklayalım, suçluları cezalandıralım, daha doğrusu yargıya götürelim; gelin, biz araştıralım diyoruz" dedi.

İYİ Parti Grubu adına Mersin Milletvekili Behiç Çelik, "Uyuşturucu ve cinayetler, belediyelerde insan kaçakçılığı, usulsüz Deli Dumrul ihaleleri, Merkez Bankası vurgunu, THODEX vurgunu, bu başlıklar normal hukuk düzeninde olabilir mi? İşte, devletimizin içine düşürüldüğü girdap bu. Hâlbuki devlet bizim için kutludur; devlet, şeref ve haysiyetimizin, üstün, millî ve manevi değerlerimizin, bağımsızlık ve egemenliğimizin yegâne teminatıdır. Devlet, ebediyen var olacaktır ama devlette mevcut olan AKP düzeni yıkılacaktır. Bu düzen, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi denen bir ucubeyle kökleşen menfi bir sistemdir. Mafyanın yaygınlaşması da bu sistemin sonucudur, başta da arz ettiğim çürümenin asli nedenidir." diye konuştu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de, "Devlet ciddiyeti, hükûmet ciddiyeti, Cumhurbaşkanlığı ciddiyeti -İçişleri Bakanlığı suçişleri bakanlığı olmuştur-; bu kadar açık- hiçbir ciddiyet ortada kalmamışken bunu umursamadan yan gelip yatmak, arkasından da HDP'ye kapatma davası açmak ırkçı, faşist politikanın ta kendisidir. Bu konu bütün boyutlarıyla araştırılmalıdır." dedi.



CHP'nin mafya - devlet ilişkilerinin boyutlarının araştırılması için komisyon kurulmasına ilişkin talebinin gündeme alınması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.