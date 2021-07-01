MHP medyası kaynak aktarımında AKP medyasını geride bıraktı: 'Ülkeyi Bahçeli yönetiyor'

01 Temmuz 2021 Perşembe, 12:17

Kamu kaynakları iktidara yakın medyaya akmaya devam ediyor. Hak odaklı habercilik yapmaya çalışan gazete ve televizyonlar ise kaynaklardan mahrum bırakılmanın yanısıra, özel ilanların engellenmesi ve ilan kesme cezalarıyla karşı karşıya bırakılıyor. Yayınlanan ilan tablolarında AKP'li yayın organları, pastanın en büyük dilimin MHP'li gazete ve televizyona kaptırdı.

MHP GAZETESİ TİRAJDA 19. İLANDA 1. SIRADA

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tabloda kamu bankalarının iktidara yakın gazetelere aktardığı kaynaklar gündeme gelmişti. Açıklanan tabloda Türkiye'de kamu bankalarından en fazla ilan alan gazete MHP'nin yayın organlarından Türkgün oldu. Kamu kurumlarından ilan almada 1. sırada olan Türkgün gazetesi, Medyaradar verilerine göre tiraj sıralamasında 19. sırada yer alıyor.

Tablo şöyle:

REYTİNGİ DÜŞÜK MHP KANALI DA 1. SIRADA

Reytingi çok düşük seviyelerde ilerleyen ve hemen hemen izlenmeyen MHP'nin televizyon kanalı Bengü Türk de Türkgün gazetesi gibi kamu bankalarından en fazla ilan alan televizyon kanalı oldu. Öyle ki; Bengü Türk'e verilen reklamların süresi ikinci sırada olan A Haber'den 2 kat fazla. Duvar'ın Medya Takip'ten edindiği tabloda iktidar yanlısı olmayan Fox, Halk TV, Tele-1, KRT ve TV5 gibi kanalların kamu bankalarından aldığı ilan sayısı 0.

Söz konusu tabloyu Cumhuriyet'e değerlendiren gazeteci kökenli CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bu durumu AKP'nin iktidar ortağı MHP'ye bir jesti olarak değerlendirdi.

ATİLA SERTEL: ÇIKAR İTTİFAKININ GÖSTERGESİ

Sadece medyada değil diğer birçok alanda da MHP'ye yakın organlara devlet kaynaklarının aktardığını belirterek, "Bu tablo MHP'nin kurduğu ortaklığın ekonomik çıkar üzerinde olduğunun bir göstergesi. 'Ben seni iktidarda tutarım ama devletin nimetlerinden de faydalanırım' demek" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu çıkarlar nedeniyle ülkede yaşanan birçok skandala sessiz kaldığını aktaran Sertel, "Buradan ülkeyi Erdoğan ve AKP'nin değil, Bahçeli'nin yönettiğini görebiliriz. Bunu sadece kamu bankalarında değil bütün kurumlarda görüyoruz. Basın İlan Kurumu da bu kanal ve gazetelere iktidar yanlısı olmayan gazetelerden daha fazla destek veriyor. Milliyetçi geçinen Bahçeli'nin, Makine Kimya Endüstrisi'nin özelleştirilmesine ve Tank-Palet fabrikasının satılmasına ses çıkarmamasının bir sebebi de bu çıkarlar ilişkisidir. Bunda desteğe rağmen onların gazeteleri okunmuyor, televizyonları izlenmiyor. Ama parasal olarak kamu kurumlarından para almayan gazete ve televizyonlar halkın desteği ile ayakta durabiliyor. Halk bu medya organlarına sahip çıkıyor" dedi.

BİLDİRİCİ: TÜRKGÜN'ÜN TİRAJI YOK

İktidarın yandaş basını beslerken bağımsız habercilik yapmaya çalışan medya organlarının özel şirketlerden bile kaynak edinmesini engellediğini belirten Medya Ombudsmanı Bildirici, "Basın İlan Kurumu (BİK) iktidara yakın kanallara kaynak sağlanması için birçok şirketi yönlendirdi. Buna karşın BİK, iktidar yanlısı olmayan gazetelere, RTÜK yandaş olmayan TV kanallarına cezalar yağdırarak, engellemeye çalışıyor" dedi.

MHP'nin gazetesi Türkgün'ün gerçek tirajının olmadığını belirten Faruk Bildirici, "Kamu bankalarından en fazla ilanı alan Türkgün gazetesinin gerçek tirajı yok. Bu gazeteye yönlendirilmelerle kamu kurumlarından kaynaklar aktarılıyor. Bunda ülkedeki ittifakın oluşturduğu siyasi etki de var. Atila Sertel'in dediği çok doğru; AKP, iktidar ortağını bu şekilde memnun ediyor" dedi.

'STAR GİBİ KAPANABİLİRLER'

Kamu kaynaklarının kesilmesi durumunda iktidara yakın olan medya organlarının İBB seçimleri sonrası kapanmak zorunda kalan Star gazetesi ile aynı kaderi paylaşacağını aktaran Bildirici, şunları söyledi:

"Kamu kurumlarından bu tür kaynakların kesilmesi durumunda iktidara yakın medya kuruluşlarının birçoğu kapanmakla karşı karşıya kalabilir; devam edemeyebilirler. Tıpkı AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'ye kaptırmasının ardından Star gazetesinin kapanması gibi. Bu tür gazeteler sadece kamu bankalarından değil, AKP'li belediyelerden de çok fazla kaynak alıyor. Örneğin Akşam gazetesi AKP'li belediyelerden haftada en az 3 ilan gibi haberler işliyor. Ve bunlara koydukları 'İlandır' ibaresi ya çok küçük yazıldığı için görünmüyor ya da bazı durumlarda eklenmiyor. Bu, iktidar medyasının denetlenmediğinin de göstergesi."

"BU DURUM MEDYA DEVRİMİ YARATACAK"

İktidarın bu uygulamalarla 'aslında var olmayan bir medya oluşturarak, yurttaşın haber alma özgürlüğünü engellediğini belirten Bildirici, okur kaynaklı medyanın doğuşunun başladığını da aktardı. Bildirici şunları söyledi: