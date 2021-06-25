Kamu kaynakları iktidar medyasına aktı: MHP'nin gazetesi zirvede

Kamu kaynakları iktidar medyasına aktı. HalkBak, Ziraat ve VakıfBank başta olmak üzere kamuya ait bankaların ilanları iktidara yakın gazetelere gitti. Ortaya çıkan tabloda MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesinin ilan pastasından en büyük payı alması ise dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 10:47
Kamu kaynakları iktidar medyasına aktı: MHP'nin gazetesi zirvede
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Kamu kaynakkları, iktidarın yayın organlarına akmaya devam ediyor. Medya takipten edinilen ilan tablosuna göre; muhalif gazetelerin hiçbiri kamu kurumlarından ilan almadı.   dikkat çeken veriler orataya çıktı.

AKP ve MHP'ye yakın gazetelere ise 1 yıl içerisinde onbinlerce ilan verildi. MHP'nin yayın organı Türkgün, kamu bankalarından alınan ilanlarda birinci sırada. Duvar'ın medya takipten edindiği tabloda en çok ilan alan gazeteler şöyle sıralandı: Türkgün, Sabah, Akşam, Analiz, Takvim, Yeni Birlik, Yeni Şafak, Milat, Hürriyet, Posta, Milliyet, Türkiye, Yeni Akit, Diriliş Posta, Aydınlık.

Medya takip verilerine göre yaygın gazetelerin 2020’de kamu bankalarına sattığı reklam alanları şöyle:


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