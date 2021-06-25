Kamu kaynakları iktidar medyasına aktı: MHP'nin gazetesi zirvede

25 Haziran 2021 Cuma, 10:47

Kamu kaynakkları, iktidarın yayın organlarına akmaya devam ediyor. Medya takipten edinilen ilan tablosuna göre; muhalif gazetelerin hiçbiri kamu kurumlarından ilan almadı. dikkat çeken veriler orataya çıktı.

AKP ve MHP'ye yakın gazetelere ise 1 yıl içerisinde onbinlerce ilan verildi. MHP'nin yayın organı Türkgün, kamu bankalarından alınan ilanlarda birinci sırada. Duvar'ın medya takipten edindiği tabloda en çok ilan alan gazeteler şöyle sıralandı: Türkgün, Sabah, Akşam, Analiz, Takvim, Yeni Birlik, Yeni Şafak, Milat, Hürriyet, Posta, Milliyet, Türkiye, Yeni Akit, Diriliş Posta, Aydınlık.

Medya takip verilerine göre yaygın gazetelerin 2020’de kamu bankalarına sattığı reklam alanları şöyle: